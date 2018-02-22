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رئيس "قارون للبترول" يطالب المهندسين بالمشاركة فى انتخابات النقابة لاختيار مجلس يمثلهم

الخميس، 22 فبراير 2018 02:00 ص
رئيس "قارون للبترول" يطالب المهندسين بالمشاركة فى انتخابات النقابة لاختيار مجلس يمثلهم المهندش أشرف عبد الجواد رئيس شركة قارون للبترول




كتب أحمد أبو حجر
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طالب المهندس أشرف عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة شركة قارون للبترول، والمرشح  لانتخابات نقابة المهندسين فى عضوية شعبة البترول والتعدين والفلزات " فوق السن" من جموع المهندسين بضروة المشاركة فى إنتخابات النقابة التى ستجرى يومى ٢٣ فبراير و ٢ مارس المقبل ، لاختيار أعضاء مجلس النقابة والنقيب القادر على الاستقلال بالنقابة  لتخدم جموع المهندسين وليس تيار بعينه.

وأضاف رئيس شركة قارون للبترول أنه يخوض الإنتخابات ضمن قائمه فى حب مصر والتى يترأسها المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق لخوض انتخابات نقابه المهندسين، مشيرا إلى  أن الهدف الرئيسى من ترشحه هو تنميه القدرات الفنية والإدريه للمهندسين وتاهيلهم بالتدريب المستمر لشغل المناصب العليا مع تقديم أفضل سبل الرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية أثناء الخدمهً وبعد بلوغ سن التقاعد

وتابع "عبد الجواد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن برنامجه الإنتخابى يتضمن على من الأهداف يأتى على رأسها تطوير النظم الإدارية واللوائح لتتماشى مع متطلبات وطموح جميع المهندسين وخاصا الشباب منهم، وتعظيم موارد النقابة والاستفاده من الاصول الحاليه، بما سيعود بالنفع على جموع المهندسين، بالإضافة إلى تطوير وتحديث برنامج المعاشات ليتناسب مع موارد النقابه وتوفير حياه كريمه للمهندس بعد بلوغه سن التقاعد

وشدد  المهندس أشرف عبد الجواد على ضرورة  المشاركة الفعالة من جانب نقابة المهندسين  لانجاح المشاريع القوميه للدولة والتى ستعود بالنفع على جموع المصريين.


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