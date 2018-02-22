رئيس حى مصر الجديدة: تطوير مبنى نقابة المعلمين بالتعاون مع السكان

رئيس حى مصر الجديدة: تطوير مبنى نقابة المعلمين بالتعاون مع السكانالخميس، 22 فبراير 2018 04:21 م
تطوير مبنى نقابة المعلمين ذات الطراز المعمارى
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس إبراهيم صابر رئيس حى مصر الجديدة، بالقاهرة، أنه جارى ترميم وتصوير وصيانة مبنى نقابة المعلمين بالحى، الواقع بناصية شارع إبراهيم اللقانى المقاطع مع شارع غرناطة، وذلك ضمن خطة الحى لتطوير وإحياء المبانى ذات التراث المعمارى الفريد للحفاظ عليها.
واضاف رئيس حى مصر الجديدة، فى تصريحات له، أن أعمال الصيانة تنفذ بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى وبتبرعات من رجال الأعمال وسكان الحى، مشيرا إلى أن البنك الأهلى المصرى، تبرع بمبلغ 3 ملايين جنيه لصالح تطوير عقارات منطقة الكوربة، كما تلقى الحى تبرعات من رجال أعمال لتطوير عقارات بعينها، مشيرا إلى أنه تم تطوير ما يقرب من 20 عقار ذات طراز معمارى حتى الأن أغلبهم فى منطقة الكوربة، لافتا إلى أنه جارى المتابعة بالتنسيق مع سكان تلك العقارات.
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