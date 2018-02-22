رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقى يحصل على درع "القائد الأبرز فى العالم"الخميس، 22 فبراير 2018 10:24 م
القوات العراقية - أرشيفية
(أ ش أ)
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حصل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقى الفريق الأول الركن طالب شغاتى على درع "القائد الأبرز فى العالم" الذى يقدمه الاتحاد العالمى للعمليات الخاصة ومقره مدينة تامبا فى ولاية فلوريدا الأمريكية.
ونال شغاتى هذا الدرع لدوره فى قيادة جهاز مكافحة الإرهاب خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابى فى العراق.
وقال شغاتى، فى تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، إن العراق بات يمتلك تجربة فريدة فى مجال مكافحة الإرهاب، عبر الاحترافية التى يمتلكها عناصر الجهاز فى الحرب ضد التنظيمات الإرهابية.
ومنح الاتحاد العالمى للعمليات الخاصة الجائزة لقائد جهاز مكافحة الإرهاب طالب شغاتى بحضور قادة أجهزة العمليات الخاصة فى العالم والولايات المتحدة وبحضور 2000 قائد عسكرى من مختلف الدول.
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