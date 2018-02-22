رئيس جامعة بنها يشهد تجربة طلابية لإدارة الأزمات

يشهد صباح اليوم الخميس الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها ونائبيه الدكتور جمال إسماعيل لخدمة المجتمع والدكتور هشام أبو العينين للدراسات العليا، وعمداء الكليات وعدد من أساتذة الجامعة والطلاب، نموذج محاكاة إدارة الأزمات والكوارث من خلال قيام الطلاب المشاركين بتجربة إخلاء أماكن تواجدهم، وفقاً للأسس العلمية المتبعة فى إدارة الأزمات.

يشارك فى النموذج طلاب جميع كليات الجامعة الذين تلقوا تدريباتهم على مدى الأيام الماضيه للقيام بتجربة الإخلاء.

وقال الدكتور القاضى إن الجامعة حريصه فى إطار الحفاظ على سلامة أرواح الطلاب والعاملين بها، وكذلك الحفاظ على المنشآت والمبانى الجامعية أن تسعى إلى تدريب أكبر عدد من طلابها ليكونوا مسئولين عن مواجهة الأزمات والكوارث فى حال حدوثها لا قدر الله.

وأضاف القاضى أن مثل هذه التجربة والتى ستتكرر كثيراً على مدى العام الدراسى من شأنها زيادة انتماء الطلاب لجامعتهم وسعيهم للحفاظ على ممتلكاتها التى هى ممتلكاتهم باعتبار أن ممتلكات الجامعة أموالاً عامه ساهم الشعب المصرى كله بأمواله فى إقامتها.