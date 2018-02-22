رئيس تنشيط السياحة يعقد لقاءا مع 250 شركة أوكرانية الأحد المقبل





كتبت ميرفت رشاد

يعقد هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة، الأحد المقبل، لقاءا مع وفد يضم 250 فردا من أصحاب الشركات السياحية الأوكرانية (الأعلى حجزا للمقصد السياحى المصرى)، وذلك لبحث آليات التسويق المشترك لتعزيز الحركة السياحية الوافدة من أوكرانيا ، يأتى ذلك فى إطار استعداد وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لتعريف السائح الأوكرانى على منتجات سياحية جديدة وأنماط مختلفة واستعدادا لتسيير الرحلات المنتظمة بين كييف والقاهرة أبريل المقبل.

ومن جانبه أكد هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة، فى بيان صحفى، على أن السوق الأوكرانى يعد من أهم الأسواق الواعدة المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأضاف الدميرى، أن قرار خطوط الطيران الأوكرانية بتسيير أربع رحلات أسبوعيًا من كييف إلى القاهرة بداية من أول أبريل المقبل، يعد فرصة ذهبية لتقديم منتجات وأنماط سياحية مختلفة للسائح الأوكرانى والمشهور بشغفه وولعه للحضارة المصرية والأنماط السياحة المختلفة كمنتج العائلة المقدسة والسياحة العلاجية والسياحة الكلاسيكية ومقاصد سياحية متعددة القاهرة والأقصر وأسوان والإسكندرية.

وفى سياق متصل استضافت هيئة تنشيط السياحة بالتنسيق مع المكتب السياحى ببراغ، وفدا إعلاميا يضم عددًا من كبار رؤساء تحرير الصحف و المواقع الالكترونية والمجلات المتخصصة، بمجال السياحة فى أوكرانيا لزيارة القاهرة وذلك خلال الفترة من 17 إلى 22 من الشهر الجارى، يأتى ذلك فى إطار الرحلات التعريفية التى ترعاها هيئة تنشيط السياحة للوفود الإعلامية وممثلى القطاع السياحى الخاص فى الدول المصدرة للسياحة للترويج للمقصد السياحى المصرى.

وأعدت هيئة تنشيط السياحة، برنامجا سياحيا للوفد شمل الأقصر للتعرف على الأماكن السياحية و المناطق الأثرية، كما تضمن البرنامج زيارة الغردقة ومرسى علم، وفى ختام زيارتهم عقدت نهاد جمال الدين رئيس قطاع السياحة الدولية اجتماعا مع الوفد لاستطلاع رأيهم فى الزيارة ومعرفة إنطباعهم ومناقشة سبل تطوير تحسين الصورة الذهنية لمصر لإرسال الصورة الحقيقة عنها.

يذكرأن رئيس هيئة تنشيط السياحة عقد الأحد الماضى، لقاء موسع بمكتبه مع هينادى لاتى سفير دولة أوكرانيا بالقاهرة، وتم التباحث حول سبل التعاون بين الجانبين فى مجال تنشيط السياحة بين البلدين.