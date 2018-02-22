رئيس الوزراء العراقى يوافق على إعادة 53 ضابطًا مفصولاً للخدمة فى ديالى

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أعلن رئيس تحالف القوى العراقية النائب صلاح مزاحم الجبوري، اليوم الخميس، موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادى على إعادة 53 ضابطًا ومنتسبًا للخدمة فى محافظة ديالى.

وقال الجبورى، فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن العبادى وافق على إعادة 53 ضابطًا ومنتسبًا من المفصولين إلى الخدمة من شرطة محافظة ديالى؛ للاستفادة من خدماتهم فى حفظ الأمن والاستقرار فى المحافظة.