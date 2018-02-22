رئيس الوزراء العراقى يوافق على إعادة 53 ضابطًا مفصولاً للخدمة فى ديالى

رئيس الوزراء العراقى يوافق على إعادة 53 ضابطًا مفصولاً للخدمة فى ديالىالخميس، 22 فبراير 2018 08:10 م
رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
(أ ش أ)
إضافة تعليق
أعلن رئيس تحالف القوى العراقية النائب صلاح مزاحم الجبوري، اليوم الخميس، موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادى على إعادة 53 ضابطًا ومنتسبًا للخدمة فى محافظة ديالى.
وقال الجبورى، فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن العبادى وافق على إعادة 53 ضابطًا ومنتسبًا من المفصولين إلى الخدمة من شرطة محافظة ديالى؛ للاستفادة من خدماتهم فى حفظ الأمن والاستقرار فى المحافظة.
إضافة تعليق
الرياضة المصرية فى يوم.. مواجهتان فى انطلاق الأسبوع الـ26 بالدورى.. الاتحاد السكندرى يستضيف إنبى ببرج العرب.. الزمالك يواجه النصر.. منتخب الصالات يتوجه إلى موزمبيق.. ولقاءات مثيرة فى القسم الثانى
الزراعة تستعد لموسم الذرة الشامية بتوفير تقاوى لـ3 ملايين فدان من 23 صنفا.. حملات لحث الفلاحين على زيادة مساحات "الذهب الأصفر" للحد من الاستيراد.. عبدالمنعم البنا:اجتماعات مكثفة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة