رئيس المفوضية الأوروبية يبدى القلق بشأن نتائج محتملة للانتخابات الإيطالية





(أ ش أ)

وصف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مطلع الشهر المقبل بـ "المهم" بالنسبة لمستقبل التكتل الأوروبى الموحد، مبديا القلق حول إمكانية عدم خروج أغلبية برلمانية قوية من الانتخابات الإيطالية يمكنها حكم البلاد.

وقال خلال لقاء فى مركز السياسة الأوروبية فى بروكسل، وفق ما نقلته وكالة أنباء آكى الإيطالية، اليوم الخميس، "إن مطلع مارس سيشهد استفتاء (بين منتسبي) الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى ألمانيا والانتخابات الإيطالية، وأنا أكثر قلقا بشأن نتائج الانتخابات الايطالية من نتيجة الاستفتاء" فى ألمانيا بشأن تشكيل ائتلاف حكومى مع الحزب الديمقراطى المسيحي، بقيادة أنجيلا ميركل.

وأردف رئيس الجهاز التنفيذى الأوروبى قائلا: "علينا التحضير للسيناريو الأسوأ، أى حكومة بدون صلاحيات فى إيطاليا"، وإلى جانب "عدم اليقين فى إسبانيا"، فمن الممكن حدوث "رد فعل قوى من السوق فى النصف الثانى من شهر مارس، ونحن نستعد لهذا السيناريو".