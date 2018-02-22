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الخميس، 22 فبراير 2018 07:58 م
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رئيس البورصة يحضر ورشة عمل عن تكنولوجيا Blockchain

الخميس، 22 فبراير 2018 07:39 م
رئيس البورصة يحضر ورشة عمل عن تكنولوجيا Blockchain محمد فريد رئيس البورصة




كتبت: هبة السيد
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استضافت مؤسسة المصريين خريجى الجامعات العالمية للتنمية T20 - التى تتكون من المصريين خريجى أكبر 20 جامعة عالمية فى إدارة الأعمال والاقتصاد والمؤسسات الاستشارية الرائدة بالعالم - ورشة عمل عن تكنولوجيا قواعد البيانات المتسلسلة Blockchain وذلك لإلقاء الضوء على إحدى أهم الابتكارات التى سوف تؤثر على عدد كبير من القطاعات فى المستقبل القريب.

 

وتأتى ورشة العمل ضمن سلسلة من اللقاءات التى تهدف إلى تشجيع الشباب و المستثمرين لتبنى الأفكار الجديدة وتشجيع ريادة الأعمال خاصة فى المجال التكنولوجى فى مصر.

 

البيانات المتسلسلة Blockchain هى عبارة عن طريقة لحفظ البيانات على هيئة موزعة فى صورة سلسلة يتم حفظ كل بياناتها فى حاسب كل متعامل على السلسلة بحيث تمنع تلك الآلية منع تغيير أو سرقة تلك البيانات. يمكن استعمال تلك التكنولوجيا فى عدد قطاعات كثيرة مثل نقل الاموال و سجل الممتلكات والتمويل.

 

حضر الورشة بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية الذى عرض أهمية استغلال البيانات المتسلسلة Blockchain  فى القطاع المالى ودور القطاع الخاص المصرى فى فتح المجال لتجربة تلك التكنولوجيا.

 

حضر ورشة العمل عدد كبير من أعضاء المؤسسة والضيوف على رأسهم تمثيل من رؤساء مجالس إدارة كبرى شركات البرمجيات والاستثمار الدولية والمحلية و مؤسسات المجتمع المدنى و تضمنوا أول شركة مصرية تزاول استخدام البيانات المتسلسلة Blockchain لتشجيع الشفافية المالية فى المعاملات الرقمية مع الحفاظ على خصوصية المستهلك وذلك بالإضافة إلى قيادات شركة أن أى كابيتال الراعية لورشة العمل.

 

وأدار الحوار المدير التنفيذى لكبرى شركات الشرق الأوسط، داعمة لتسريع بدء تشغيل الشركات الرقمية و طرحها فى أسواق الأسهم الخاصة.

 

وأكد فريق العمل أنه من الأهمية زيادة توعية الشباب إلى وجود مبادرات مختلفة تساعد ريادة الأعمال وهناك فرص عظيمة لتنفيذ أفكار مبتكرة قادرة على الاستفادة من موارد مصر والكفاءة المصرية الشابة.

 

 


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البيانات

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قواعد البيانات



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