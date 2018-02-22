دبلوماسيون: الأمن يصوت حول مشروع قانون بوقف إطلاق النار فى سوريا.. الخميس





أ ف ب

يصوت مجلس الأمن، الخميس على الأرجح، على مشروع قانون يطالب بوقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما فى سوريا لإفساح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

وأفادت البعثة السويدية، أن ستوكهولم والكويت اللتين أعدتا مشروع القانون طالبتا بأن يتم التصويت "بأسرع ما يمكن"، مضيفة أنه سيجرى الخميس على الأرجح.

لكن لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت روسيا ستلجأ إلى حقها فى النقض لاعتراض مشروع القرار. وأعرب دبلوماسيون عن الأمل فى أن تكتفى موسكو بالامتناع عن التصويت حول الموضوع.

وفى وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أمام مجلس الأمن الدولى "أوجه نداء إلى كل الأطراف المعنيين من أجل تعليق فورى لكل الأعمال الحربية فى الغوطة الشرقية لإفساح المجال أمام وصول المساعدة الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها".