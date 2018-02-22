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حيدر العبادى: العراق بدأ مرحلة البناء بعد الانتصار على داعش

الخميس، 22 فبراير 2018 07:04 ص
حيدر العبادى: العراق بدأ مرحلة البناء بعد الانتصار على داعش حيدر العبادى




أ ش أ
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بحث رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، مساعد وزير الدفاع الأمريكى روبرت كارم، والوفد المرافق له التعاون الثنائى بين البلدين والأوضاع والتطورات الإقليمية والدعم الأمريكى للعراق فى مرحلة ما بعد الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي.


وشدد العبادى ـ فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- مساء الأربعاء، على ضرورة إنهاء النزاعات فى المنطقة والتوجه للبناء، مشيرا إلى أن العراق بدأ مرحلة البناء والإعمار بعد الانتصارات الكبيرة التى حققها على عصابات داعش الإرهابي.


من جهته، أكد مساعد وزير الدفاع الأمريكى روبرت كارم "استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق"، مشيدا بـ"التطور الكبير للقوات العراقية".
وقدم كارم خلال "التعزية بحادثة ناحية الرياض فى الحويجة، والتى قامت بها عصابة إرهابية من الخلايا والجيوب النائمة بحق عدد من مقاتلى الحشد الشعبي".

 

 


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