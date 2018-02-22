حبس مواطن بريطانى وصديقته لتخطيطهما لهجمات إرهابية بعد التعارف على الإنترنت





لندن (رويترز)

قضت محكمة فى بريطانيا اليوم الخميس، بسجن رجل وصديقته، التى تعرف عليها من خلال موقع للمواعدة على الإنترنت ثم بحثا عن كيفية تصنيع قنابل بدائية ومادة الريسين السامة، بعد إدانتهما بالتخطيط لتنفيذ تفجيرات وهجمات كيماوية باستلهام أسلوب تنظيم داعش الإرهابى.

وحكمت المحكمة على منير حسن محمد (37عاما)، وهو من ديربى فى وسط إنجلترا، بالسجن المؤبد بما يعنى أنه سيقضى 14 عاما على الأقل فى السجن فيما حكمت على رويدا الحسن (33 عاما) بالسجن 12 عاما.

وقال كبير مفتشى الشرطة بول جرينوود "كانا شخصين خطرين يعتزمان إلحاق الأذى بأبرياء فى مجتمعاتنا".

وبدأ محمد فى تبادل مواد تنزع للتطرف خلال أسابيع من تعرفه على رويدا المقيمة فى لندن والتى ساعدته بدورها على جمع معلومات عن كيفية صناعة الريسين بصفتها صيدلانية.

وعندما ألقى القبض عليه، كان محمد يمتلك بالفعل اثنين من المكونات اللازمة لتصنيع مادة تي.ايه.تى.بى "بيروكسيد الأسيتون" شديدة الانفجار، واستخدم انتحارى تلك المادة فى تنفيذ هجوم استهدف حفلا موسيقيا فى مانشستر خلال مايو أيار أودى بحياة 22 شخصا بينهم أطفال.

وقال ممثلو ادعاء إن الاثنين التقيا عبر موقع للمواعدة على الإنترنت.