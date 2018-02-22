حالة الطقس اليوم الخميس 22/2/2018 فى مصر والدول العربية

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الخميس، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة أحيانا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد والرياح أغلبها جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح سطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر والرياح سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا: تستمر درجات الحرارة حول مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً بسحب على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر بمشيئة الله، مع ساعات الصباح، في العديد من المناطق، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات إلى غربية خفيفة السرعة.

في خليج العقبة، الرياح: جنوبية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-30 سم)، و درجة حرارة سطح مياه البحر: 20 درجة مئوية.

ليلًا: يكون الطقس بارداً في مختلف المناطق مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات محلية من المطر بمشيئة الله في أجزاء من جنوب المملكة، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات وخفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة،مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.