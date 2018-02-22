جنرال كورى شمالى كبير يزور سول فى اختتام دورة الألعاب الأولمبية





أ ف ب

أعلنت سيول، الخميس، أن جنرالا كوريا شماليا كبيرا سيحضر حفل اختتام الألعاب الأولمبية الشتوية فى نهاية هذا الأسبوع.

وقالت وزارة التوحيد فى بيان إن كيم يونغ شول الذى يؤدى دورا كبيرا فى حزب العمال الحاكم فى كوريا الشمالية سيقود وفدا من ثمانية أعضاء إلى كوريا الجنوبية فى زيارة تستمر من الجمعة إلى الأحد.