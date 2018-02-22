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الخميس، 22 فبراير 2018 10:24 ص
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جنرال كورى شمالى كبير يزور سول فى اختتام دورة الألعاب الأولمبية

الخميس، 22 فبراير 2018 07:00 ص
جنرال كورى شمالى كبير يزور سول فى اختتام دورة الألعاب الأولمبية زعيم كوريا الشمالية




أ ف ب
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 أعلنت سيول، الخميس، أن جنرالا كوريا شماليا كبيرا سيحضر حفل اختتام الألعاب الأولمبية الشتوية فى نهاية هذا الأسبوع.

وقالت وزارة التوحيد فى بيان إن كيم يونغ شول الذى يؤدى دورا كبيرا فى حزب العمال الحاكم فى كوريا الشمالية سيقود وفدا من ثمانية أعضاء إلى كوريا الجنوبية فى زيارة تستمر من الجمعة إلى الأحد.

 

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