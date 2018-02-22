جنرال روسى: موسكو اختبرت أكثر من 200 سلاح جديد فى سوريا

جنرال روسى: موسكو اختبرت أكثر من 200 سلاح جديد فى سورياالخميس، 22 فبراير 2018 07:11 م
سوريا - أرشيفية
موسكو (أ ف ب)
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أعلن جنرال روسى الخميس، أن بلاده اختبرت "أكثر من 200 نوع جديد من الأسلحة" فى سوريا، وذلك فى الوقت الذى تواجه فيه موسكو اتهامات بالمشاركة فى القصف العنيف على آخر معاقل المعارضة قرب دمشق.
وصرح الجنرال فلاديمير شامانوف الذى يترأس لجنة نيابية مكلفة الدفاع أمام مجلس النواب (الدوما) "لقد اختبرنا فى دعمنا للشعب السورى أكثر من 200 نوع جديد من الأسلحة".
وتابع شامانوف القائد السابق للمظليين والذى انتُخب نائبا "لقد أظهر ذلك فعالية الأسلحة الروسية أمام العالم أجمع"، وذلك فى كلمة بمناسبة "يوم المدافعين عن الأمة" المصادف فى 23 فبراير فى روسيا، كما نقلها موقع الحزب الحاكم "أدينايا روسيا".
إلا أن شامانوف لم يحدد ماهية السلحة أو متى تم اختبارها فى سوريا.
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