توقيع مذكرة تفاهم بين تنمية الصادرات ومؤسسة أذارية لدعم أنشطة الترويج للصادرات





كتب إسلام سعيد

وقعت هيئة تنمية الصادرات المصرية، مذكرة تفاهم مع مؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان "أزبرومو" تستهدف دعم أنشطة الترويج وتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى المشترك الدولى بين البلدين، فضلاً عن تبادل الخبرات فى مجال تعزيز وزيادة التبادل التجارى، وذلك فى إطار انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الأذارية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى على المستوى الوزارى، وبرعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

وقع الاتفاق شيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات ورفعت ممادوف، رئيس مؤسسة أزبرومو. ‎

شهد التوقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى والاستثمار وشاهين مصطفيف وزير الاقتصاد الإذارى ورئيس الوفد الأذارى الذى يزور مصر حالياً لبحث أطر التعاون المشترك مع الجانب المصرى وللمشاركة فى فاعليات اللجنة.



لجنة التعاون المصرية الأذرية

وأكدت شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، أن الاتفاق يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصادرات المصرية بهدف تعزيز أفق التعاون مع كافة شركاء التنمية من الجهات والمنظمات الدولية العاملة فى مجال تنمية الصادرات والترويج للتجارة الخارجية وبناء القدرات التصديرية وتبادل الخبرات مع الجهات المعنية بالصادرات حول العالم.



شيرين الشوربجى توقع مع أزبرومو دعم أنشطة الترويج للصادرات

وقالت الشوربجى، فى بيان صحفى اليوم الخميس، إن الطرفين سيقومان بموجب هذا الاتفاق بالتبادل المنتظم للمعلومات فى مجال ريادة الاعمال والإحصاءات والمؤشرات إلى جانب تبادل القرارات والكتالوجات والمنشورات الترويجية والإصدارات المنشورة فيما يتعلق بالنشاط التجارى بين البلدين، مشيرةً إلى أن كل طرف من طرفى الاتفاق سيلتزم بدعم المؤسسات الاقتصادية والتجارية فى مصر وأذربيجان.



شيرين الشوربجى رئيس تنمية الصادرات

وأوضحت أن الجانبين سيقدمان لبعضهما البعض الدعم اللازم لتطوير منتديات الأعمال والمشاركة فى المعارض التجارية والمؤتمرات الدولية المقامة فى كلا البلدين وغير ذلك من الفاعليات والمؤتمرات الرامية لتعميق أطر التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين، بالإضافة إلى تسهيل تنظيم البعثات التجارية الهادفة للترويج لفرص الاستثمارى الصناعى والتجارى فى كل من مصر وأذربيجان، لافتةً إلى أن الاتفاق ينص أيضاً على تبادل الخبرات بين الطرفين فيما يتعلق بإدارة كل من هيئة تنمية الصادرات المصرية ومؤسسة"أزبرومو" الأذارية.

وقال رفعت ممادوف، رئيس مؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان "أزبرومو" أن المؤسسة تعنى بجذب الاستثمارات الأجنبية لأذربيجان بالإضافة إلى مساعدة المستثمرين المحليين الراغبين فى توسيع نطاق أعمالهم خارج أذربيجان من خلال النفاذ للأسواق الأجنبية وتعزيز صادراتها لهذه الأسواق، فضلاً عن تذليل كافة العقبات التى تواجه هؤلاء المستثمرين.