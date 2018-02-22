توقيع بروتوكول ومذكرتى تفاهم فى اللجنة المصرية الأذربيجانية.. صور





كتب عبد الحليم سالم

عقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، اليوم الخميس، برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعـاون الدولى عن الجانب المصرى، وشاهين مصطفى ييف وزير الاقتصاد عن الجانب الأذربيجانى، بحضور منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير تورال آنار أوغلى رضاييف سفــير جمهـورية أذربيجان لدى القاهرة.





وأكدت نصر، فى كلمتها امام اللجنة، على أهمية أن تكون اللجنة المشتركة بمثابة ركيزة لمزيد من التعاون المثمر بين الجانبين، وأن تحقق طفرة كبيرة في تاريخ العلاقات المصرية الأذربيجانية التى تمتد منذ عام 1991، كما تتزامن هذه الدورة مع مرور أكثر من 25 عامًا على استقلال جمهورية أذربيجان، واحتفالها باليوبيل الفضى لاستقلالها، مقدمة التهنئة لاذربيجان حكومة وشعبًا بهذه المناسبة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن هذه الاجتماعات تأتى فى إطار حرص مصر على تعـزيـز العلاقـات الثنائيـة مـع جمهورية أذربيجان، ويتعين علينا أن نشيد بدعم أذربيجان لمصر، وإدراكًا من أذربيجان لأهمية الدور المصرى فى المنطقة العربية، وكون مصر مركزًا محوريًا مهمًا للاستقرار فى الإقليم، وأنها تُـعَد شريكًا هامًا لأذربيجان، معربة عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات الأذرية فى مصر، داعية الجانب الأذربيجانى، إلى زيادة التعاون بين مصر فى قطاعات الطاقة والدواء والسياحة وزيادة الاستثمار فى إقامة مشروعات سياحية مشتركة خاصة فى شرم الشيخ.

وأشارت نصر، إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لزيادة التعاون بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما، مؤكدة على أن مصر تلعب دورًا اقتصاديًا هامًا فى المنطقة العربية، فهى صاحبة أكبر قوة بشرية فى العالم العربى، وتمتلك موارد علمية واقتصادية كبيرة، كما تتمتع بعدة مقومات ومزايا تنافسية تجعلها قادرة على استضافة الاستثمارات وتنميتها ومساندتها، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية مستمرة فى الإصلاحات لزيادة النمو، وتحسين بيئة الاستثمار، حيث تم إصدار قانون الاستثمار الجديد، الذى يشمل ضمانات الاستثمار، فى إطار حرص مصر على تعظيم دور القطاع الخاص، بما يسهم فى إحداث تنمية شاملة، موضحة أن مصر تعمل فى الوقت الحالى على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى والمتنوعة والتى من شأنها وضع مصر على الخريطة العالمية اقتصاديًا، ويأتى فى مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية وتطوير محور قناة السويس وتنمية الساحل الشمالى الغربى، والعاصمة الإدارية الجديدة.







من جانبه، قدم وزير الاقتصاد الأذربيجانى، الشكر والتقدير للوزيرة على حسن الاستقبال والضيافة، مشيرا إلى أن اللجنة الحالية تكسب اهمية كبرى خاصة أن الاوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر مستقرة مما تسمح بزيادة التعاون بين البلدين.

وأوضح أن بلاده حريصة على ضخ استثمارات جديدة فى مصر، فى ظل الدعم الكبير الذى لمسناه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن الجانب الأذربيجانى حريص على زيادة التعاون مع مصر فى مجالات صناعة الدواء والبترول والتعليم والسياحة، وفى نهاية كلمته وجه الدعوة للوزيرة ورجال الأعمال المصريين لزيارة أذربيجان من أجل زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين.

وناقشت اللجنة، التعاون فى مجالات الاستثمار، والطاقة، والزراعة، الرى، الصحة والدواء، الاتصالات، السياحة، فضلًا عن مجالات التعاون المستمرة مثل: التعليم العالى والبحث العلمى، الثقافة، الشباب والرياضة، والتآخى بين محافظتى القليوبية وأبشرون.

وفى إطار تنمية العلاقات الاستثمارية بين البلدين، وعلى هامش اجتماعات اللجنة المشتركة قام الجانب المصرى بتقديم عرض عن مزايا وفرص الاستثمار فى مصر، لجذب مزيد من الاستثمارات الأذرية فى مصر، وعرض ترويجى للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وكذا عرض عن الاستثمار فى أذربيجان، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة فى كلا البلدين.

وفى ختام اللجنة، وقعت سحر نصر، بروتوكول اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المصرية الأذرية المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، مع وزير الاقتصاد الأذربيجانى، وشهدت الوزيرة، ووزير الاقتصاد الأذربيجانى، توقيع كل من منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورفعت ممادوف، رئيس مؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار الأذربيجانية، على مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين، وتوقيع شيرين الشوربجى، رئيس هيئة تنمية الصادرات، على مذكرة تفاهم مع رئيس مؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار الأذربيجانية للتعاون بين الجانبين.

وحضر من الجانب المصرى، ممثلون عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والخارجية والتجارة والصناعة والبترول والكهرباء وقطاع الأعمال العام والثقافة والسياحة والشباب والرياضة والرى والموارد المائية والغرف التجارية، وممثلين عن القطاع الخاص المصرى، وحضر من الجانب الأذربيجانى، ممثلى وزارات الخارجية والاقتصاد والزراعة بأذربيجان وممثلين عن القطاع الخاص الأذربيجانى.