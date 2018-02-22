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تموين بورسعيد: منظومة تأمين السلع بشأن الاستعاضة لن تؤثر على المواطنين

الخميس، 22 فبراير 2018 07:30 ص
تموين بورسعيد: منظومة تأمين السلع بشأن الاستعاضة لن تؤثر على المواطنين ناصر ثابت وكيل وزارة تموين بورسعيد




بورسعيد – محمد فرج
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 أعلن عدد من البدالين استيائهم بسبب توجيهات الدكتور على مصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بصرف 4 استعاضات فقط على مدار الشهر بدلا من 8 استعاضات بما يخالف الوعود التى وعد هم بها قبل بدء المنظومة الجديدة.

 وقال البدالون إن مصليحى أصدر تعليمات للشركة القابضة بصرف 4 استعاضات على مدار الشهر رغم أننا قمنا بسداد 25% نقدا من قيمة الحصة التموينة تصرف للمواطنين بما ينوء بكاهلنا .

 

وأضاف بعض التجار أن قرار الوزيرعلى حد قولهم يتسبب فى نقص السلع التموينية، ويحدث خلل فى تطبيق المنظومة من حيث صرف المقرارات التموينية بما فيها الزيت والسكر.

 

ومن ثم التقت اليوم السابع مع ناصر ثابت وكيل وزارة تموين بورسعيد لتوضيح منظمة السلع ردا على اتهامات البدالين لوضع النقاط فوق الحروف ومن جانبه أكد أن عدد الاستعاضات الشهرية 8 استعاضات بحيث لا تتجاوز 4 أضعاف التأمين المسدد أو المبالغ المسددة نقدًا بفروع الجملة.

 

وتابع بأنه فى حالة رغبة البدال التموينى فى زيادة مسحوباته من فرع الجملة بقيمة التأمين المدفوع أو النقدى المسدد بفروع الجملة يتم السداد نقدا بفرع الجملة بقيمة السلع المطلوبة زيادتها ويتم معاملة السداد النقدى الذى يتم سدادة بفرع الجملة بنفس معاملة التأمين بالنسبة للاستعاضات.

 

مؤكدا أن مكاتب التموين تقوم بالتنسيق مع شركات الجملة فى حصر البدالين المسددة لقيمة البضاعة نقدًا بفروع الجملة والمبالغ المسددة من كل منهم تمهيدا لصرف ما يحتجونه من السلع بحيث لا يتجاوز 4 أمثال ما تم سداده.

 

مؤكدا ناصر أن توجيهات الوزير بشأن الإستعاضة من 8 لـ 4 استعاضات لن تؤثر على المواطنين على الإطلاق، وأن معظم السلع التموينية متوفرة بمجمعات النيل بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد التابعة للشركة العامة، بالإضافة لمشروع جمعيتى.

 

وأشار ناصر أن المنظومة التموينية تسمح لأصحاب بطاقات التموين صرف المقرارات من أى بدال تموينى دون قيد أو شرط بناء على توجيهات الوزير التى تقضى التيسير على المواطنين.

 

 


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منظومة تامين السلع بشان الاستعاضة لن تؤثر على المواطنين



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