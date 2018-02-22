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تقرير أمريكى: زيادة مجموعات الكراهية فى العام الأول لرئاسة ترامب

الخميس، 22 فبراير 2018 07:48 ص
تقرير أمريكى: زيادة مجموعات الكراهية فى العام الأول لرئاسة ترامب ترامب




(أ ف ب)
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سجّل عدد مجموعات الكراهية فى الولايات المتحدة زيادة ملحوظة فى العام الأول لدونالد ترامب على رأس البلاد، بحسب تقرير جديد نشر الأربعاء.

وقال معهد قانون الفقر فى الجنوب، فى احصائه السنوى للمجموعات المتطرفة، إن عدد مجموعات الكراهية ارتفع 4% مقارنة بالعام الماضى ليبلغ 954 مجموعة.

وجاء فى التقرير الذى حمل عنوان "العام فى الكراهية والتطرف" أن "العام الأول لترامب فى سدة الرئاسة كان مثيرا للانقسام على غرار حملته الانتخابية لكن مع عواقب اكبر".

وخلال العام، نشأ بعض هذه المجموعات بشكل علني، بما فيها تجمع فى أغسطس 2017 تحول إلى مواجهات دامية فى شارلوتسفيل (فرجينيا)، كما ازداد عدد المجموعات النازية الجديدة بشكل كبير ليبلغ 121 صعودا من 99، ومرد ذلك جزئيا الى تجنيد طلاب جامعيين.

كما ارتفع عدد المجموعات المعادية للمسلمين إلى 114 بالمقارنة مع 101 فى 2017، خصوصا بعد وعد ترامب خلال حملته الانتخابية بإغلاق الحدود أمام المسلمين.

 

 

 

 


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