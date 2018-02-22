تعرف على 3 قطاعات ارتفع حجم الاستثمار بها خلال العام المالى 2017/2018

فى الربع الأول..
تعرف على 3 قطاعات ارتفع حجم الاستثمار بها خلال العام المالى 2017/2018الخميس، 22 فبراير 2018 12:00 ص
كتبت- هبة حسام
فى تقرير حديث صادر عنه، كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن نسبة الاستثمارات المنفذة بقطاعات الدولة خلال الربع الأول للعام المالى الحالى 2017/ 2018، حيث ارتفعت فى 3 قطاعات، تصدرها قطاع المشروعات القومية بنسبة استثمارات 25.3%، من جملة الاستثمارات المنفذة.
ووفقاً للتقرير الإحصائى – الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيليه له- جاءت نسبة الاستثمارات المنفذة بالقطاعات الثلاثة المرتفعة.
كالتالى:
- المشروعات القومية، بلغت نسبة الاستثمار فى هذا القطاع 25.3% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2017/ 2018، مقابل 0% خلال الربع المماثل من العام المالى السابق 2016/2017.
- الكهرباء، بلغت نسبة الاستثمار فى هذا القطاع 4.5% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2017/ 2018، مقابل 2.3% خلال الربع المماثل من العام المالى السابق 2016/2017.
- خدمات التعليم، بلغت نسبة الاستثمار فى هذا القطاع 4.1% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2017/ 2018، مقابل 3.9% خلال الربع المماثل من العام المالى السابق 2016/2017.
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