تعرف على 3 قطاعات ارتفع حجم الاستثمار بها خلال العام المالى 2017/2018





كتبت- هبة حسام

فى تقرير حديث صادر عنه، كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن نسبة الاستثمارات المنفذة بقطاعات الدولة خلال الربع الأول للعام المالى الحالى 2017/ 2018، حيث ارتفعت فى 3 قطاعات، تصدرها قطاع المشروعات القومية بنسبة استثمارات 25.3%، من جملة الاستثمارات المنفذة.

ووفقاً للتقرير الإحصائى – الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيليه له- جاءت نسبة الاستثمارات المنفذة بالقطاعات الثلاثة المرتفعة.



كالتالى:



- المشروعات القومية، بلغت نسبة الاستثمار فى هذا القطاع 25.3% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2017/ 2018، مقابل 0% خلال الربع المماثل من العام المالى السابق 2016/2017.

- الكهرباء، بلغت نسبة الاستثمار فى هذا القطاع 4.5% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2017/ 2018، مقابل 2.3% خلال الربع المماثل من العام المالى السابق 2016/2017.

- خدمات التعليم، بلغت نسبة الاستثمار فى هذا القطاع 4.1% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2017/ 2018، مقابل 3.9% خلال الربع المماثل من العام المالى السابق 2016/2017.