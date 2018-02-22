تعرف على تفاصيل أهم المشروعات الاستثمارية الجديدة بالبحيرة بقيمة 93 مليار جنيه





البحيرة – ناصر جودة وجمال ابو الفضل

أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، على إزالة كافة العقبات أمام المشروعات الاستثمارية الأجنبية والمصرية على أرض المحافظة وذلك من أجل تحقيق تنمية حقيقية وتوفير فرص العمل للشباب.

وأضافت أنه تم توجيه القيادات التنفيذية بالمحافظة خاصة لجنة الاستثمار بتيسير كافة الإجراءات للمستثمرين الجادين وبحث شكواهم بشكل عاجل.

وأوضحت محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه تمت الموافقة على 69 مشروعا استثماريا بتكلفة 93 مليار جنيه، مشيرة إلى أن قائمة المشروعات الجديدة تتضمن أنشطة مختلفة منها محطات للطاقة ومصانع للمواد الغذائية والغزل والنسيج ومزارع للحيوانات ومحطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية.

وكشفت محافظ البحيرة عن أهم تلك المشروعات الجديدة تضم إقامة محطتين لإنتاج الكهرباء بنظام الفوتوفولتايك لإنتاج الطاقة الكهربية بتكنولوجية ألمانية بقدرة 50 ميجاوات / ساعة بتحويل ضوء الشمس إلى كهرباء مباشرة على مساحة 100 فدان بوادى النطرون بتكلفة 4 مليار دولار وتوفر 11 ألف فرصة مباشرة وغير مباشرة وكذلك إقامة محطتين لمعالجة القمامة لإنتاج الكهرباء بطاقة 40 ميجاوات/ ساعة من معالجة 500 طن قمامة يوميا على مساحة 10 أفدنة بجوار المنطقة الصناعية بحوش عيسى بتكلفة 225 مليون دولار وتوفر 100 فرصة عمل مباشرة.

وكذلك تشمل قائمة المشروعات الجديدة أيضا إنشاء مركز تجارة عالمي على مساحة 19 فدانا بكفر الدوار بتكلفة 694 مليون جنيه ويوفر من 15 إلى 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشارت المهندسة نادية عبده محافظ أنه تمت الموافقة على اقامة صوامع للغلال على مساحة 5000 متر بمركز ابو المطامير بتكلفة 30 مليون لتوفر 30 فرصة عمل ومصنع لإنتاج الصاج المجلفن ومستلزمات التكيفات المركزية على مساحة 6300 متر بتكلفة 3 مليون وتوفر 20 فرصة عمل و محطة فرز وتعبئة وثلاجة خضار وفاكهة على مساحة 2500 متر بغرب النوبارية بتكلفة اجمالية 10 مليون جنيه ويوفر 100 فرصة عمل وكذلك اقامة مبنى فندق سياحى ومول تجارى على مساحة 9000 متر بوادى النطرون بتكلفة اجمالية 80 مليون جنيه ويوفر 600 فرصة عمل مباشرة.

وإقامة منطقة تجارية وترفيهية و موتيلات و شاليهات على مساحة 10 فدان بوادى النطرون بتكلفة 235 مليون جنيه ويوفر 1000 فرصة عمل و محطة طاقة شمسية بقدرة 5 ميجاوات على مساحة 20 فدان بمركز رشيد بتكلفة استثمارية 90 مليون جنيه وتوفر 140 فرصة عمل.

كما اكدت محافظ البحيرة على الموافقة على انشاء مصنع للبلاستيك على أرض مشروعات بمركز أبو المطامير باستثمارات 17 مليون و 697 ألف جنيه ، ويوفر 240 فرصة عمل ومحطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية بمركز دمنهور باستثمارات 21 مليون و 400 ألف جنيه ، وتوفر 200 فرصة عمل.

وكذلك الموافقة على إقامة مصنع للشركة المصرية السعودية لاستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية من فول الصويا وعباد الشمس والذرة بأرض المشروعات بأبو المطامير باستثمارات 320 مليون جنيه لإنتاج من 300 ـ 400 ألف طن زيوت فى السنة وتوفر 1000 فرصة عمل.