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تسمم 7 أطفال و3 سيدات عقب تناولهم ملوحة فاسدة بطهطا سوهاج

الخميس، 22 فبراير 2018 06:03 ص
تسمم 7 أطفال و3 سيدات عقب تناولهم ملوحة فاسدة بطهطا سوهاج مستشفى - صورة أرشيفية




سوهاج محمود مقبول
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استقبل مستشفى طهطا العام شمال محافظة سوهاج 7 أطفال و3 سيدات من أسرة واحدة مصابين بحالة إعياء شديد وقىء مستمر إدعاء تناول طعام فاسد وجبة "أسماك مملحة" قاما بشرائها من محل أسماك .

كان اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بإصابة أسرة كاملة مكونة من 10 من بينهم 7 أطفال بحالة تسمم وتم نقلهم للمستشفى العام بطهطا لتلقى العلاج.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد أبوسديرة رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بوصول سمر م ع - 28 سنة ربة منزل والطفلة نورهان ح م  4 سنوات و الطفلة دينا ح م 6 سنوات  نجلتى الأولى وشيماء م ى- 29 سنة ربة منزل والطفلة جنى ح م 5 سنوات  نجلة الرابعة والطفلة نورا ح م 8 سنوات والطفل موسى ا م 8   سنوات والطفلة رحمة ا م 6 سنوات والطفل الديب ا م 7 سنوات أنجال عم المصابين ورجاء ا ح 38 سنة ربة منزل - وجميعهم من أسرة واحدة ويقيمون الصوامعه غرب / دائرة المركز مصابين " بحالة إعياء شديد وقيئ مستمر إدعاء تناول طعام فاسد.

وبسؤال زوج الأولى حسن م ع م 34 سنة مقاول ونجل عمه أحمد م ع 36 سنة عامل والد السابع والثامنة والتاسعويقيمان بذات الناحية قررا حدوث إصابة المذكورين عقب تناولهم وجبة "أسماك مملحة" قاما بشرائها من محل أسماك ملك يوسف ص ع 40 سنة وشقيقه أشرف ص ع 51 سنة، ويقيمان بندر طهطا ونفي الشبهة الجنائية. 

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط مالكى المحل وتم إخطار الإدارة الصحية بطهطا لاتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 740 إدارى المركز لسنة 2018 وجار العرض علي النيابة العامة.

 


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