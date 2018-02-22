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تحرير 1364 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية

الخميس، 22 فبراير 2018 09:25 ص
تحرير 1364 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية




المنوفية - محمود شاكر
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شنت مديرية أمن المنوفية برئاسة اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة لضبط الشارع المنوفى، والحد من المخالفات وتوفير حالة من السيولة المرورية بالميادين المختلفة.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير 1364 مخالفة متنوعة، شملت 1 حالة سير عكس الاتجاه، 128 حالة انتظار خاطئ، وتم رفعها بالونش، 76 سيارة بدون رخصة قيادة، 70 سيارة بدون رخصة تسيير، 4 سيارة بدون لوحات، 43 حالة ضبط توك توك وتسليمه، 25 دراجة نارية بدون لوحات، 1013 مخالفة على نموذج 125 مرور.

 

وفى مجال ضبط السيارات المتروكة بقسم شبين الكوم قامت المديرية بحملة مكبرة، أسفرت عن فحص 10 سيارات متروكة، حيث قام خبراء المفرقعات بفحصها وتعقيمها وتبين سلبيتها، وتم الكشف عن السيارات وتبين أنها غير مبلغ بسرقتها، وجار استدعاء مالكى السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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