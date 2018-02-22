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تجربة "إخلاء للطوارئ" على هامش فعاليات أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة

الخميس، 22 فبراير 2018 07:19 م
تجربة "إخلاء للطوارئ" على هامش فعاليات أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة تجربة طوارئ - أرشيفية




المنيا- حسن عبد الغفار
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أجرى قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز معلومات مجلس الوزراء، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي وجامعة المنيا تجربة إخلاء "فرضية" لأحد مباني الجامعة بسبب حدوث طارئ "حريق"، جاء ذلك في ضوء جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار للإرتقاء بالمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ورفع الوعي المجتمعي، وفي هذا الصدد ، يقوم .

وجاء  تنفيذ هذا التدريب علي هامش أسبوع شباب الجامعات المصرية الأول لمتحدي الإعاقة المقام بجامعة المنيا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس الجامعة خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير الجاري، وفي ضوء توجيهات السيد الرئيس بإعتبار عام 2018 عاماً لمتحدي الإعاقة.

وجدير بالذكر أن تلك التدريبات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بالمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر، وكذلك الاستفادة من إمكانية الجامعات والشباب في نشر الوعي لدى أسرهم ومجتمعاتهم المحلية على نطاق أوسع وأشمل ، كما يشارك في فعاليات التدريب عناصر مواجهة الطوارئ بمحافظة المنيا مثل رجال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف.

كما يهدف التدريب إلى رفع درجة استعداد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات في مواجهة الطوارئ المحتملة من خلال مجموعة من الإجراءات التى تشمل تلقين لرفع وعى الطلاب بكيفية مواجهة الموقف بهدوء والتصرف السليم، واتباع اللوحات الإرشادية والتعليمات داخل الجامعات، بالإضافة إلي التدريب العملي للطلاب والأفراد على الإخلاء، وكيفية الخروج بشكل آمن ومنع التدافع، وذلك طبقاً لخطة الإخلاء المُعدَّة سلفاً من قِبل جامعة المنيا.

وأكد الدكتور جمال أبو المجد بأن هذا النشاط يأتي في إطار أنشطة اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بهدف رفع الوعي المجتمعي والتدريب للحد من المخاطر، مضيفاً بأن التدريب يشمل إخلاء إحدي مدرجات كلية التربية للطفولة المبكرة التي تصل سعته الكاملة إلى 3000 طالب وطالبة ، ويشترك فى تجربة الإخلاء "الفرضية"800 طالب وطالبة بالإضافة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمبني.

وهذه التدريبات تأتي فى إطار تنفيذ إلتزامات مصر الدولية "إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030" ، بهدف دمج الحد من المخاطر في كافة أنشطة التخطيط والتنفيذ الخاصة بأهداف التنمية المستدامة 2030، وحفظاً علي المكتسبات التنموية للدولة وحماية الأرواح والممتلكات العامة في حالات الطوارئ.


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