تأييد إخلاء سبيل 34 متهما فى قضية عفروتو بكفالة 5 آلاف جنيه

تأييد إخلاء سبيل 34 متهما فى قضية عفروتو بكفالة 5 آلاف جنيهالخميس، 22 فبراير 2018 06:12 م
عفرتو
كتبت أمنية الموجى
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رفضت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود حمدي، استئناف النيابة العامة، على قرار محكمة جنح مستأنف عابدين برئاسة المستشار محمد صبحى وعضوية رامي منصور وهاني طنطاوى، بإخلاء سبيل 34 متهمًا بالتجمهر في واقعة "مقتل عفروتو" أمام قسم المقطم بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم، وأيدت قرار المحكمة السابق.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالتجمهر وحرق سيارتى شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.
وكان نحو 100 من أقارب وأصدقاء المحتجز المتوفي، تجمهروا أمام القسم، فى 5 يناير الماضي، بعد مقتل محمد عبدالحكيم "عفروتو" على يد ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم.
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