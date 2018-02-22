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تأجيل محاكمة 23 متهما بـ" كتائب أنصار الشريعة" لـ 5 مارس

الخميس، 22 فبراير 2018 05:49 م
تأجيل محاكمة 23 متهما بـ" كتائب أنصار الشريعة" لـ 5 مارس أرشيفية




كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عصام أبو العلا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لـ 5 مارس لاستكمال فض الأحراز.

وقبل تأجيل الجلسة عرضت المحكمة حرز عن كيفية تكوين الكمين.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

 


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