بيان لـ"الصحة": إقالة مدير مستشفى رأس التين بالإسكندرية بسبب الإهمال الجسيم





كتب وليد عبد السلام

أحال الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، للتحقيق وذلك بسبب توقف وحدة السكتة الدماغية بمستشفى رأس التين عن العمل بالرغم من افتتاحها منذ عام 2017، كما أقال مدير المستشفى عن العمل وإحالته للتحقيق وذلك بسبب الاهمال الجسيم بالمستشفى وتشكيل لجنة تفتيش مالي واداري من الوزارة لبحث اوضاع المستشفى قانونيا وماليا وإداريا.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجأة لمستشفى رأس التين، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى على المستشفى.

وأوضح وزير الصحة والسكان، أنه خلال زيارته للمستشفى، تلاحظ عدم تواجد أى من الأخصائيين والاستشاريين من جميع التخصصات الطبية، لافتا إلى أنه من كان متواجد هم 5 أطباء فقط من قوة المستشفى، بالإضافة الى وطبيبة واحدة فى الاستقبال حديثة التخرج ولا يوجد لديها من الخبرة الكافية لاستقبال المرضى، فضلا عن عدم اتباع أساليب مكافحة العدوى بالمستشفى.

ووجه وزير الصحة والسكان بصرف مكافأة شهر للدكتورة إنعام منصور رئيس قسم الكلى بالمستشفى، لعملها بمفردها رغم زيادة أعداد المرضى بالقسم، بالإضافة إلى تعينها مديرا للمستشفى.