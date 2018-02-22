بنك الطعام: إنجاز المرحلة الأولى لحملة "بالهنا والشفا" لصندوق تحيا مصر

بنك الطعام: إنجاز المرحلة الأولى لحملة "بالهنا والشفا" لصندوق تحيا مصرالخميس، 22 فبراير 2018 04:14 م
صندوق تحيا مصر
كتب مدحت وهبة
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أعلن بنك الطعام المصرى عن اتمام المرحلة الأولى من توزيع حملة "بالهنا والشفا" التى أطلقها صندوق تحيا مصر مؤخرا، والتى بلغت فى إجماليها حتى يوم 19 فبرايرالحالى 461,445 أسرة محتاجة فى 18 محافظة من بينهم محافظة المنوفية، الفيوم، أسيوط، الوادى الجديد، الأقصر وأسوان.
وأضاف بنك الطعام فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أنه من المخطط البدء فى توزيعات المرحلة الثانية خلال شهر مارس المقبل فى 9 محافظات جديدة "البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، قنا، سوهاج ودمياط" بالإضافة إلى التوزيع على المزيد من الأسر فى بعض المحافظات التى تم التوزيع بها فى المرحلة الأولى.
ومن المستهدف الوصول لـ 240 ألف أسرة فى المرحلة الثانية من الحملة كى يصبح إجمالى عدد الأسر المستفيدة من الحملة بمرحلتيها 700 ألف أسرة مصرية محتاجة.
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