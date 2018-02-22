براءة متهم فى إعادة محاكمته بـ قضية "خلية المعصرة"





كتب إيهاب المهندس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الخميس، ببراءة متهم فى اتهامه مع آخرين بإثارة العنف وحيازة سلاح ومفرقعات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية المعصرة".

صدر الحكم برئاسة محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وعادل السيوى وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.

كانت النيابة وجهت للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم بأمر الإحالة، أنهم فى غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014 بدائرة شرطة حلوان، انضموا جميعا إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون.