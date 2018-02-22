بدء عودة 350 أسرة نازحة بمحافظة ديالى العراقية

بدء عودة 350 أسرة نازحة بمحافظة ديالى العراقيةالخميس، 22 فبراير 2018 09:21 ص
نازحو العراق ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق
أعلن نائب رئيس لجنة إعادة نازحى ديالى فى العراق على السعدى بدء عودة 350 أسرة نازحة إلى منازلها فى ناحية جبارة شمال شرقى المحافظة.
وقال السعدى - فى تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس، إن 350 أسرة نازحة بدأت بالعودة إلى منازلها فى قرى تابعة لناحية جبارة (110 كم شمال شرق بعقوبة).. مضيفا أن عودة الأسر يجرى بالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى ".
وكانت مئات الأسر النازحة عادت إلى منازلها فى ديالى خلال الأشهر الماضية.
إضافة تعليق
"الباخرة البنمية" تفضح "المؤامرة التركية".. السلطات التونسية تكشف 20 شحنة عسكرية بموانئ صفاقس بعد تفتيشها.. مسار الرحلة يبدأ من روسيا وينتهى فى الكاميرون.. وخروج "ural" عن مسارها والاتجاه إلى تركيا يكشف المستور
تقرير رقابى يكشف إهدار مجلس نقابة المهندسين الحالى ملايين الجنيهات من صندوق المعاشات.. صرف الأموال على بدلات السفر والوجبات والحوافز والمكافآت 2016 و2017..العجز بالصندوق 167.6 مليون والأصول تراجعت 204 ملايين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة