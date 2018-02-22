بدء عودة 350 أسرة نازحة بمحافظة ديالى العراقية





بغداد (أ ش أ)

أعلن نائب رئيس لجنة إعادة نازحى ديالى فى العراق على السعدى بدء عودة 350 أسرة نازحة إلى منازلها فى ناحية جبارة شمال شرقى المحافظة.

وقال السعدى - فى تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس، إن 350 أسرة نازحة بدأت بالعودة إلى منازلها فى قرى تابعة لناحية جبارة (110 كم شمال شرق بعقوبة).. مضيفا أن عودة الأسر يجرى بالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى ".

وكانت مئات الأسر النازحة عادت إلى منازلها فى ديالى خلال الأشهر الماضية.