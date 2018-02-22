انهيار مبنى الجمعية الزراعية بمنطقة النهضة بالإسكندرية

انهيار مبنى الجمعية الزراعية بمنطقة النهضة بالإسكندريةالخميس، 22 فبراير 2018 06:00 م
انهار عقار -ارشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق
انهار منذ قليل، مبنى الجمعية الزراعية بمنطقة النهضة غرب الإسكندرية مما تسبب فى ووقوع عدد من الإصابات بين الأطفال والمارة.
وتوجهت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية وقوات الأمن وأثبتت عدم وجود وفيات بين المصابين وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.
إضافة تعليق
الرياضة المصرية فى يوم.. مواجهتان فى انطلاق الأسبوع الـ26 بالدورى.. الاتحاد السكندرى يستضيف إنبى ببرج العرب.. الزمالك يواجه النصر.. منتخب الصالات يتوجه إلى موزمبيق.. ولقاءات مثيرة فى القسم الثانى
الزراعة تستعد لموسم الذرة الشامية بتوفير تقاوى لـ3 ملايين فدان من 23 صنفا.. حملات لحث الفلاحين على زيادة مساحات "الذهب الأصفر" للحد من الاستيراد.. عبدالمنعم البنا:اجتماعات مكثفة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة