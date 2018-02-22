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الخميس، 22 فبراير 2018 06:32 م
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انهيار مبنى الجمعية الزراعية بمنطقة النهضة بالإسكندرية

الخميس، 22 فبراير 2018 06:00 م
انهيار مبنى الجمعية الزراعية بمنطقة النهضة بالإسكندرية انهار عقار -ارشيفية




الإسكندرية – أسماء على بدر
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انهار منذ قليل، مبنى الجمعية الزراعية بمنطقة النهضة غرب الإسكندرية مما تسبب فى ووقوع عدد من الإصابات بين الأطفال والمارة.
 
وتوجهت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية وقوات الأمن وأثبتت عدم وجود وفيات بين المصابين وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

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