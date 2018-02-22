انقطاع المياه عن 4 مناطق فى الإسكندرية اليوم لمدة 12 ساعة

انقطاع المياه عن 4 مناطق فى الإسكندرية اليوم لمدة 12 ساعةالخميس، 22 فبراير 2018 07:35 م
احلال وتجديد مواسير مياه -أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير
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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن ضعف وانقطاع المياه عن مناطق سيدى جابر حتى رأس التين ومناطق محطة مصر ومحرم بك، وذلك ابتداء من مساء اليوم الخميس الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباح يوم الجمعة بسبب أعمال الإحلال والتجديد.
وكلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية رئيس شركة مياه الشرب بتوفير أكثر من مصدر مياه بديل لتغذية المناطق المتأثرة بأعمال الإحلال والصيانة بالمحطة وتجهيز سيارات مياه صالحة للشرب للمشاركة فى تغذية تلك المناطق، وستقوم الشركة بتوفير تنكات مياه للشرب لسد احتياجات المواطنين بتلك المناطق عند الحاجة.
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