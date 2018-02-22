video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 فبراير 2018 10:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انقطاع المياه عن 4 مناطق فى الإسكندرية اليوم لمدة 12 ساعة

الخميس، 22 فبراير 2018 07:35 م
انقطاع المياه عن 4 مناطق فى الإسكندرية اليوم لمدة 12 ساعة احلال وتجديد مواسير مياه -أرشيفية




الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن ضعف وانقطاع المياه عن مناطق سيدى جابر حتى رأس التين ومناطق محطة مصر ومحرم بك، وذلك ابتداء من مساء اليوم الخميس الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباح يوم الجمعة بسبب أعمال الإحلال والتجديد. 

وكلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية رئيس شركة مياه الشرب بتوفير أكثر من مصدر مياه بديل لتغذية المناطق المتأثرة بأعمال الإحلال والصيانة بالمحطة وتجهيز سيارات مياه صالحة للشرب للمشاركة فى تغذية تلك المناطق، وستقوم الشركة بتوفير تنكات مياه للشرب لسد احتياجات المواطنين بتلك المناطق عند الحاجة.

 

 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إنتهاء إصلاح الكسر المفاجيء بخط الطرد قطر 1000 مم وعودة المياه بالإسكندرية

اخبار الاسكندرية

اخبار محافظات

الاسكندرية

مياه الاسكندرية

حى وسط



لا تفوتك
"التعليم" توجه الطلاب غير المسجلين لاستمارة الثانوية بملء البيانات بالمدرسة

"التعليم" توجه الطلاب غير المسجلين لاستمارة الثانوية بملء البيانات بالمدرسة

مميش: عبور 282 سفينة قناة السويس بحمولة 19.1 مليون طن خلال 6 أيام

مميش: عبور 282 سفينة قناة السويس بحمولة 19.1 مليون طن خلال 6 أيام

الرياضة المصرية فى يوم.. مواجهتان فى انطلاق الأسبوع الـ26 بالدورى.. الاتحاد السكندرى يستضيف إنبى ببرج العرب.. الزمالك يواجه النصر.. منتخب الصالات يتوجه إلى موزمبيق.. ولقاءات مثيرة فى القسم الثانى

الرياضة المصرية فى يوم.. مواجهتان فى انطلاق الأسبوع الـ26 بالدورى.. الاتحاد السكندرى يستضيف إنبى ببرج العرب.. الزمالك يواجه النصر.. منتخب الصالات يتوجه إلى موزمبيق.. ولقاءات مثيرة فى القسم الثانى

الزراعة تستعد لموسم الذرة الشامية بتوفير تقاوى لـ3 ملايين فدان من 23 صنفا.. حملات لحث الفلاحين على زيادة مساحات "الذهب الأصفر" للحد من الاستيراد.. عبدالمنعم البنا:اجتماعات مكثفة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية

الزراعة تستعد لموسم الذرة الشامية بتوفير تقاوى لـ3 ملايين فدان من 23 صنفا.. حملات لحث الفلاحين على زيادة مساحات "الذهب الأصفر" للحد من الاستيراد.. عبدالمنعم البنا:اجتماعات مكثفة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية

الجبلاية تبحث مع الأمن ترتيبات البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

الجبلاية تبحث مع الأمن ترتيبات البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

الجلد ما راحتش عليه 3 إكسسوارت مختلفة كملى بيها شياكتك

الجلد ما راحتش عليه 3 إكسسوارت مختلفة كملى بيها شياكتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة