اليوم.. فصل الكهرباء عن تقسيم الزهور بالغردقة لصيانة المحولات

اليوم.. فصل الكهرباء عن تقسيم الزهور بالغردقة لصيانة المحولاتالخميس، 22 فبراير 2018 03:00 ص
انقطاع الكهرباء - صورة أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلنت محافظة البحر الأحمر أنه سيتم فصل الكهرباء عن تقسيم الزهور شمال مدينة الغردقة اليوم الخميس، لإجراء أعمال صيانة للمحولات.
وذكر مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فى بيان، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن تقسيم الزهور شمال الغردقة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.
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