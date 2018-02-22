اليوم.. "تنمية المشروعات" يوقع عقد مع 14 جمعية للتمويل متناهى الصغر





كتب – إسلام سعيد

يوقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اليوم الخميس، عقد تمويل لـ 14 جمعية اهلية فى مجال التمويل متناهى الصغر، فى إطار سياسة الجهاز لدعم المشروعات المتناهية الصغر.

ويستهدف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، زيادة تمويلاته المقدمة للمشروعات بنسبة 20 % خلال العام الجارى مقارنة بالعام الماضى، وكذلك يسعى الجهاز لخروج الاستراتيجية القومية لتنمية المشروع للنور فى أقرب وقت عقب الحصول على موافقة مجلس إدارته.

وكشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات لـ"اليوم السابع"، أن حجم التمويلات التى قدمها الجهاز للمشروعات خلال 2017 ارتفعت لتسجل 5.3 مليار جنيه مقارنة بـ 3.8 مليار جنيه خلال 2016، معلنة استهداف 20 % نموًا فى التمويلات التى يقدمها الجهاز خلال العام الجارى 2018، لافتة إلى أنه بعد إقرار القانون الجديد للمشروعات ستختلف شرائح التمويل.