اليوم.. استكمال محاكمة قاتل شاب كافيه مصر الجديدة فى اتجاره بالمخدرات

اليوم.. استكمال محاكمة قاتل شاب كافيه مصر الجديدة فى اتجاره بالمخدراتالخميس، 22 فبراير 2018 05:00 ص
محكمة التجمع الخامس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، محاكمة "عمرو.م. أ"، وشهرته عمرو فزاع" وذلك لاتهامه بالاتجار فى المخدرات وذلك بعدما عاقبته محكمة الجنايات بالسجن فى اتهامه بقتل شاب داخل كافييه "كيف"، بمصر الجديدة.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين علاء عبد الباقى العفيفى وأيمن عبد اللطيف وسامح حسين أبو كنة، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، قضت بالسجن المشدد 7 سنوات على المتهم بقتل محمود بيومى، المعروف إعلاميًا بضحية كافيه مصر الجديدة مع مصادرة السلاح وألزمته بالمصاريف، كما ألزمت أسامة النجار وعبد الرؤوف محمد، صاحب ومدير الكافيه، بأداء 10 آلاف جنيه وواحد، تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، لوالد المجنى عليه.
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