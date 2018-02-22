النيابة تستمع للشهود في مصرع طالب بحمام سباحة الجامعة الأمريكية





كتبت أمنية الموجى

استمعت اليوم الخميس، نيابة القاهرة الجديدة، إلى أقوال الشهود فى حادث مصرع أحمد عبد العزيز طالب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الذى تعرض للغرق داخل حمام سباحة الجامعة بالتجمع الخامس، حيث تم نقله فاقدا الوعى إلى إحدى المستشفيات لسرعة إسعافه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وضمت الشهود عدد من أصدقاء الطالب ، ومجموعة من العاملين بالجامعة من موظفين والعمال المسئولين عن حمام السباحة، والأطباء الذين استقبلوه بالعناية المركزية بالمستشفي، لبيان ملابسات االوفاة، ومن المقرر أن تواصل التحقيقات مع المسئولين بالجامعة خلال اليوم.