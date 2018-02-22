النيابة تستمع للشهود في مصرع طالب بحمام سباحة الجامعة الأمريكية

النيابة تستمع للشهود في مصرع طالب بحمام سباحة الجامعة الأمريكيةالخميس، 22 فبراير 2018 11:14 م
كتبت أمنية الموجى
استمعت اليوم الخميس، نيابة القاهرة الجديدة، إلى أقوال الشهود فى حادث مصرع أحمد عبد العزيز طالب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الذى تعرض للغرق داخل حمام سباحة الجامعة بالتجمع الخامس، حيث تم نقله فاقدا الوعى إلى إحدى المستشفيات لسرعة إسعافه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.
وضمت الشهود عدد من أصدقاء الطالب ، ومجموعة من العاملين بالجامعة من موظفين والعمال المسئولين عن حمام السباحة، والأطباء الذين استقبلوه بالعناية المركزية بالمستشفي، لبيان ملابسات االوفاة، ومن المقرر أن تواصل التحقيقات مع المسئولين بالجامعة خلال اليوم.
كانت رحاب سعد مسئول الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة قالت لـ "اليوم السابع"، إن المسئولين عن حمام السباحة بالجامعة، عثروا على الطالب فاقدا للوعى بحمام السباحة فى نهاية يوم أمس ونقلوه بسرعة إلى عيادة الجامعة، حيث تم نقله بسيارة إسعاف مجهزة على وجه السرعة إلى إحدى المستشفيات وتم احتجازه بالعناية المركزة، لكنه توفى بالعناية المركزة صباح اليوم.
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