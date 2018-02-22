النائب سامح حبيب يتقدم بطلب إحاطة لـ3 وزراء بسبب تلوث نهر النيل

النائب سامح حبيب يتقدم بطلب إحاطة لـ3 وزراء بسبب تلوث نهر النيلالخميس، 22 فبراير 2018 06:05 ص
النائب سامح فتحى حبيب عضو مجلس النواب
الغربية - عادل ضرة
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تقدم سامح فتحى حبيب عضو مجلس النواب عن دائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية، بطلب إحاطة لوزراء البيئة والموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الاراضي بسبب تلوث مياه نهر النيل جراء ارتفاع نسبة الأمونيا والمخلفات الصناعية بمحافظة الغربية، مما تسبب فى نفوق الأسماك وكذلك أثر سلبيا على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية مما يضر بصحة الإنسان، حيث إنه المستهلك الرئيسى سواء لمياه الشرب من المحطات على نهر النيل، وكذلك الأسماك والثروة الحيوانية والزراعية.
وطالب "حبيب" بتدخل الوزراء المعنين لحل هذه الأزمة بصورة عاجلة حفاظا على الثرورة السمكية والقضاء على ملوثات نهر النيل.
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