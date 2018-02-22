"المواد العازلة": إعداد استراتيجية لمضاعفة صادرات القطاع بقيمة 10 أضعاف





كتبت: دانه الحديدى

أكد الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة المواد العازلة، ان الشعبة تقوم باعداد استراتيجية لتطوير القطاع، تتضمن رفع صادرات المواد العازلة 10 اضعاف المعدل الحالى.

وأضاف الدسوقى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ان الاستراتيجية المقرر تطبيقها على مرحلتين، الأولى تعد خطة عاجلة تطبق خلال 3 سنوات، والثانية تعد مرحلة طويلة الأمد تستمر حتى عام 2030، موضحا ان اهم أهداف تلك الاستراتيجية هى رفع حجم صادرات القطاع، من 14 مليون دولار خلال العام الماضى، إلى 140 مليون دولار.

وأوضح الدسوقى أن صناعة المواد العازلة تنقسم إلى شقين، الاول المواد العازلة للرطوبة والمياه، والمواد العازلة للحرارة، لافتا إلى ان القطاع يعتمد تماما على الصناعة المحلية، حيث يغطى المنتج المصرى 100% من احتياجات السوق المحلى للمواد العازلة، وهو ما يعطى فرصة لمصر للتحول إلى مركز اقليمى لتلك الصناعة، وهو ما تسعى الاستراتيجية لتحقيقه.

وأشار رئيس شعبة صناعة المواد العازلة باتحاد الصناعات، إلى أن الاستراتيجية تتضمن دراسة شاملة للقطاع، وتشمل عدد المصانع وحجم الانتاج وحجم الصادرات المستهدف، وحجم الاستثمارات المطلوبة بجانب الحصة التى يمكن ان تستحوذ عليها مصر من حجم الانتاج العالمى، حيث يبلغ عدد المصانع العاملة بالقطاع فى الوقت الحالى، 102 مصنع يعمل بشكل رسمى، بينهم 20 مصنع يعدوا كبار المصنعين بالقطاع، بجانب 100 مصنع بالقطاع غير الرسمى.

وأوضح الدسوقى أن الاستراتيجية تتضمن زيادة عدد المصانع وخطوط الانتاج، بجانب دخول المصانع العاملة بشكل غير رسمى إلى القطاع الرسمى، لضمان جودة منتجاتها وانهاء وجود منتجات رديئة الصنع، كذلك انشاء منطقة صناعية متخصصة فى صناعة المواد العازلة، وهو ما يتم دراسة مدى امكانية تطبيقه بالوقت الحالى.

ويتم اعداد الاستراتيجية بالتعاون مع عدد من الجهات، ابرزها الهيئة العربية للتصنيع، والتى يتم بحث انشاء خطوط انتاج جديدة لصناعة المواد العازلة بالتعاون معها، كذلك المركز القومى للبحوث ومكتب الالتزام البيئى وهيئة التنمية الصناعية، بجانب عدد اخر من الجهات المعنية.