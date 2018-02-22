المرصد: مقتل أكثر من 400 مدنى خلال 5 أيام من قصف النظام للغوطة الشرقية





كتب أيمن رمضان

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن المرصد السورى أعلن عن مقتل أكثر من 400 مدنى خلال 5 أيام من قصف النظام للغوطة الشرقية.