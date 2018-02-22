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الخميس، 22 فبراير 2018 10:32 م
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المرصد: مقتل أكثر من 400 مدنى خلال 5 أيام من قصف النظام للغوطة الشرقية

الخميس، 22 فبراير 2018 06:55 م
المرصد: مقتل أكثر من 400 مدنى خلال 5 أيام من قصف النظام للغوطة الشرقية قصف الغوطة الشرقية بسوريا




كتب أيمن رمضان
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أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن المرصد السورى أعلن عن مقتل أكثر من 400 مدنى خلال 5 أيام من قصف النظام للغوطة الشرقية.

 

 


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