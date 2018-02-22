المرصد: مقتل أكثر من 400 مدنى خلال 5 أيام من قصف النظام للغوطة الشرقية

المرصد: مقتل أكثر من 400 مدنى خلال 5 أيام من قصف النظام للغوطة الشرقيةالخميس، 22 فبراير 2018 06:55 م
قصف الغوطة الشرقية بسوريا
كتب أيمن رمضان
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أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن المرصد السورى أعلن عن مقتل أكثر من 400 مدنى خلال 5 أيام من قصف النظام للغوطة الشرقية.
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