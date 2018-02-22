المحكمة الأمريكية العليا ترفض مصادرة قطع أثرية إيرانية من متحف شيكاغو





أ ف ب

رفضت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة، طلبا تقدم به مواطنون أمريكيون جرحوا فى هجوم انتحارى فى إسرائيل فى 1997 بمصادرة قطع أثرية إيرانية معروضة فى متحف شيكاغو، لدفع تعويضات لهم.

والقرار يؤكد احكاما صدرت عن محاكم استئنافية رأت أن الآلاف من الألواح الطينية التى يبلغ عمرها 2500 سنة والموجودة بحوزة المعهد الشرقى لجامعة شيكاغو، لا يمكن مصادرتها لأن إيران لا تستخدمها لأغراض تجارية.

وكان المدعون نجحوا فى ملاحقاتهم ضد إيران أمام محكمة فدرالية أمريكية للحصول على مبلغ 71,5 مليون. لكن موجودات الجمهورية الإسلامية فى الولايات المتحدة قليلة، ما دفع هؤلاء الأمريكيين إلى التفكير فى الألواح الطينية القادمة من بيرسبوليس التى كانت عاصمة أمبراطورية فارسية قديمة.