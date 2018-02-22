المحكمة الأمريكية العليا ترفض مصادرة قطع أثرية إيرانية من متحف شيكاغو

المحكمة الأمريكية العليا ترفض مصادرة قطع أثرية إيرانية من متحف شيكاغوالخميس، 22 فبراير 2018 07:44 ص
المحكمة العليا الأمريكة
أ ف ب
إضافة تعليق
رفضت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة، طلبا تقدم به مواطنون أمريكيون جرحوا فى هجوم انتحارى فى إسرائيل فى 1997 بمصادرة قطع أثرية إيرانية معروضة فى متحف شيكاغو، لدفع تعويضات لهم.
والقرار يؤكد احكاما صدرت عن محاكم استئنافية رأت أن الآلاف من الألواح الطينية التى يبلغ عمرها 2500 سنة والموجودة بحوزة المعهد الشرقى لجامعة شيكاغو، لا يمكن مصادرتها لأن إيران لا تستخدمها لأغراض تجارية.
وكان المدعون نجحوا فى ملاحقاتهم ضد إيران أمام محكمة فدرالية أمريكية للحصول على مبلغ 71,5 مليون. لكن موجودات الجمهورية الإسلامية فى الولايات المتحدة قليلة، ما دفع هؤلاء الأمريكيين إلى التفكير فى الألواح الطينية القادمة من بيرسبوليس التى كانت عاصمة أمبراطورية فارسية قديمة.
إضافة تعليق
"الباخرة البنمية" تفضح "المؤامرة التركية".. السلطات التونسية تكشف 20 شحنة عسكرية بموانئ صفاقس بعد تفتيشها.. مسار الرحلة يبدأ من روسيا وينتهى فى الكاميرون.. وخروج "ural" عن مسارها والاتجاه إلى تركيا يكشف المستور
تقرير رقابى يكشف إهدار مجلس نقابة المهندسين الحالى ملايين الجنيهات من صندوق المعاشات.. صرف الأموال على بدلات السفر والوجبات والحوافز والمكافآت 2016 و2017..العجز بالصندوق 167.6 مليون والأصول تراجعت 204 ملايين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة