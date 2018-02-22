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القضاء الفرنسى يقرر استمرار حبس حفيد حسن البنا بسبب جرائم الاغتصاب

الخميس، 22 فبراير 2018 09:17 م
القضاء الفرنسى يقرر استمرار حبس حفيد حسن البنا بسبب جرائم الاغتصاب طارق رمضان وهند عيارى




باريس (أ ف ب)
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رفضت محكمة استئناف باريس الخميس، طعنا تقدم به المفكر  السويسرى طارق رمضان المتهم بالاغتصاب من أجل إطلاق سراحه لأسباب صحية، وقررت استمرار حبسه، بحسب ما أعلنت مصادر قضائية وأخرى مقربة من الملف لوكالة فرانس برس.

وكانت المحكمة كلفت، قبل إصدار قرارها، خبيرا طبيا قال إن الوضع الصحى لرمضان لا يتعارض مع احتجازه فى سجن فلورى - ميروجيس فى الضاحية الباريسية.

وقال المفكر "55 عاما" الذى أعتقل فى الثانى من فبراير إنه يعانى خصوصا من التصلب اللوحى ورفض نقله من السجن والمثول أمام المحكمة فى هذه الجلسة المغلقة الخميس.

وقال مصدر قريب من الملف إن رمضان اشتكى فور نقله إلى السجن من تقلصات عضلية وتنمّل أطرافه.

إلا أن الخبير الطبى اعتبر أن "الوضع العصبى السريرى لا يتعارض مع الاحتجاز"، لكنه دعا إلى "كشف طبى كامل" للمتهم.

 


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