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القبض على فلسطينى هارب من حكم بالسجن 7 سنوات فى قضية تزوير بالإسماعيلية

الخميس، 22 فبراير 2018 05:33 م
القبض على فلسطينى هارب من حكم بالسجن 7 سنوات فى قضية تزوير بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية




الإسماعيلية – صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث مركز أبوصوير، من القبض على فلسطينى الجنسية مطلوب التنفيذ عليه فى جناية بتهمة تزوير.
 
 
تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث مركز أبوصوير من ضبط "نشأت.ح.د" فلسطينى الجنسية، 49 عاما، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 330 لسنة 2017 جنايات مركز أبوصوير، والمقضى فيها بالسجن 7 سنوات بتهمة "تزوير".
 
 

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