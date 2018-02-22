القبض على فلسطينى هارب من حكم بالسجن 7 سنوات فى قضية تزوير بالإسماعيلية

القبض على فلسطينى هارب من حكم بالسجن 7 سنوات فى قضية تزوير بالإسماعيليةالخميس، 22 فبراير 2018 05:33 م
اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
إضافة تعليق
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث مركز أبوصوير، من القبض على فلسطينى الجنسية مطلوب التنفيذ عليه فى جناية بتهمة تزوير.
تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث مركز أبوصوير من ضبط "نشأت.ح.د" فلسطينى الجنسية، 49 عاما، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 330 لسنة 2017 جنايات مركز أبوصوير، والمقضى فيها بالسجن 7 سنوات بتهمة "تزوير".
إضافة تعليق
الرياضة المصرية فى يوم.. مواجهتان فى انطلاق الأسبوع الـ26 بالدورى.. الاتحاد السكندرى يستضيف إنبى ببرج العرب.. الزمالك يواجه النصر.. منتخب الصالات يتوجه إلى موزمبيق.. ولقاءات مثيرة فى القسم الثانى
الزراعة تستعد لموسم الذرة الشامية بتوفير تقاوى لـ3 ملايين فدان من 23 صنفا.. حملات لحث الفلاحين على زيادة مساحات "الذهب الأصفر" للحد من الاستيراد.. عبدالمنعم البنا:اجتماعات مكثفة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة