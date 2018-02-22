القبض على سيدة سرقت مصوغات ذهبية من طالبة عقب تخديرها بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكن ضباط المباحث بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط سيدة سرقت مضوغات ذهبية من طالبة بعد تخديرها ببندر مركز الدلنجات.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد إسلام قطب رئيس مباحث مركز الدلنجات، يفيد ببلاغ إسراء ع ن 16 سنة طالبة بمدرسة الدلنجات الثانوية الفنية بقيام سيدة بتخديرها بشارع الجبانة ببندر الدلنجات عن طريق مغافلتها بوضع مخدر موضعى لها أثناء الحديث معها، وسرقة دبلة وخاتم ذهبى من يدها.

وقالت المجنى عليها، فى المحضر رقم 636 جنح مركز شرطة الدلنجات: "أثناء سيرى برفقة زملائها أوقفتنا سيدة للحديث معنا، وبمجرد ذهاب زملائى بعيدا قامت بوضع منديل على فمى، حيث إننى لم أدر بنفسى سوى بين زملائى وعدم وجود بعض المصوغات الذهبية الخاصة بى".

وأسفرت جهود ضباط المباحث بقسم شرطة الدلنجات أن وراء ارتكاب الجريمة سيدة تدعى أم هاشم ا ع36 سنة، مقيمة بعزبة حمودة بدائرة مركز الدلنجات، وتم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 736 جنج مركز شرطة الدلنجات وبالعرض على المستشار رشيد حتحتوت رئيس نيابة مركز شرطة الدلنجات قرر حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.