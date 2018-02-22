العثور على أوكرانية مقتولة بعدة طعنات داخل شقتها فى الغردقة

العثور على أوكرانية مقتولة بعدة طعنات داخل شقتها فى الغردقةالخميس، 22 فبراير 2018 03:51 م
إسعاف - أرشيفية
البحرالأحمر - عماد عرفة
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عثرت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، على جثة لأوكرانية الجنسية مقتولة بعدة طعنات متفرقة بالجسم، داخل شقتها بمنطقة الكوثر بالغردقة.
كان ورد بلاغ لمباحث قسم أول الغردقة، يفيد انبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الوحدات السكنية بمنطقة الكوثر، وبالانتقال تبين أنها جثة لسيدة أوكرانية الجنسية مقتولة بعدة طعنات متفرقة، وصلت لمرحلة التعفن.
تم إخطار اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، واللواء عصام العزب مدير المباحث، فأمرا بتشكيل فريق بحث بقيادة الرائد أسامة مهران رئيس مباحث قسم أول الغردقة، لكشف ملابسات الواقعة، والقبض على الجناة.
وتبين من التحقيقات الأولية، أن الأوكرانية مقيمة بمدينة الغردقة، ومتزوحة من شاب مصرى يعمل فى النشاط السياحى، وتم إخطار النيابة العامة التى انتقلت لمعاينة الجثة، وأمرت بنقلها لمشرحة مستشفى الغردقة العام.
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