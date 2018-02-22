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الصحة: الوزير وجه اللوم لوكيل الوزارة بالإسكندرية لتوقف بعض العيادات مساء

الخميس، 22 فبراير 2018 04:20 م
الصحة: الوزير وجه اللوم لوكيل الوزارة بالإسكندرية لتوقف بعض العيادات مساء الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة




كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، وجه اللوم لوكيل وزارة الصحة بالإسكندرية على خلفية عدم عمل بعض العيادات الطبية فى الفترات المسائية.

 

وكان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أجرى زيارة مفاجئة لمستشفى رأس التين بالإسكندرية ورافقة وكيل الوزارة وقيات القطاع الصحى بمديرية الشئون الصحية.

 


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