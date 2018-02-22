video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 فبراير 2018 10:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الفرنسية تفض اعتصامًا فى موقع مشروع لدفن النفايات النووية

الخميس، 22 فبراير 2018 07:09 م
الشرطة الفرنسية تفض اعتصامًا فى موقع مشروع لدفن النفايات النووية الشرطة الفرنسية - أرشيفية




(أ ش أ)
إضافة تعليق

فضت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، اعتصامًا فى موقع مشروع لدفن النفايات النووية فى بلدة (بور) الواقعة شمال شرقى فرنسا.

ونشرت السلطات المحلية 500 عنصر من الدرك؛ لتنفيذ عملية الإخلاء، كما تم اعتقال عدد من الأشخاص إثر محاولة بعضهم إلقاء زجاجات حارقة على قوات الأمن.

وكانت الوكالة الوطنية لإدارة المخلفات المشعة قد اختارت غابة (لوجوك) لإتمام مشروع دفن النفايات النووية الأكثر إشعاعًا بعمق 500 متر تحت الأرض، والذى تبلغ تكلفته 25 مليار يورو.

وذكرت الوكالة أنها تدرس هذا المشروع منذ 25 عامًا، وأنه خضع لتقييم مستمر لا سيما لتحديد الموقع المناسب لدفن النفايات المشعة وتجنب مخاطرها على المدى الطويل.

من جانبه، أكد وزير الدولة الفرنسى للتحول البيئى سباستيان لوكورنو، أن التعبير عن الاعتراض فى دولة القانون لا بد أن يتم بشكل قانوني، فيما شدد وزير الداخلية جيرار كولومب، على أهمية تطبيق القانون فى كافة أنحاء البلاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منظمة العفو الدولية تدين قانون الهجرة فى فرنسا.. وتقول: هدفه الردع

الشرطة الفرنسية

اعتصام

النفايات النووية

فرنسا



لا تفوتك
"التعليم" توجه الطلاب غير المسجلين لاستمارة الثانوية بملء البيانات بالمدرسة

"التعليم" توجه الطلاب غير المسجلين لاستمارة الثانوية بملء البيانات بالمدرسة

مميش: عبور 282 سفينة قناة السويس بحمولة 19.1 مليون طن خلال 6 أيام

مميش: عبور 282 سفينة قناة السويس بحمولة 19.1 مليون طن خلال 6 أيام

الرياضة المصرية فى يوم.. مواجهتان فى انطلاق الأسبوع الـ26 بالدورى.. الاتحاد السكندرى يستضيف إنبى ببرج العرب.. الزمالك يواجه النصر.. منتخب الصالات يتوجه إلى موزمبيق.. ولقاءات مثيرة فى القسم الثانى

الرياضة المصرية فى يوم.. مواجهتان فى انطلاق الأسبوع الـ26 بالدورى.. الاتحاد السكندرى يستضيف إنبى ببرج العرب.. الزمالك يواجه النصر.. منتخب الصالات يتوجه إلى موزمبيق.. ولقاءات مثيرة فى القسم الثانى

الزراعة تستعد لموسم الذرة الشامية بتوفير تقاوى لـ3 ملايين فدان من 23 صنفا.. حملات لحث الفلاحين على زيادة مساحات "الذهب الأصفر" للحد من الاستيراد.. عبدالمنعم البنا:اجتماعات مكثفة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية

الزراعة تستعد لموسم الذرة الشامية بتوفير تقاوى لـ3 ملايين فدان من 23 صنفا.. حملات لحث الفلاحين على زيادة مساحات "الذهب الأصفر" للحد من الاستيراد.. عبدالمنعم البنا:اجتماعات مكثفة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية

الجبلاية تبحث مع الأمن ترتيبات البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

الجبلاية تبحث مع الأمن ترتيبات البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

الجلد ما راحتش عليه 3 إكسسوارت مختلفة كملى بيها شياكتك

الجلد ما راحتش عليه 3 إكسسوارت مختلفة كملى بيها شياكتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة