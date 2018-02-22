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بعد سدادها المستحقات المتأخرة لنظيرتها المصرية...

"السياحة" رفع حظر التعامل مع شركة "Goethe Travel" الألمانية

الخميس، 22 فبراير 2018 01:26 م
"السياحة" رفع حظر التعامل مع شركة "Goethe Travel" الألمانية نادر الببلاوى لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة




كتبت ميرفت رشاد
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أعلنت لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوى، رفع شركة Goethe Travel الألمانية، من القائمة السوداء للشركات المحظور التعامل معها من الغرفة، بعد سدادها المستحقات المتأخرة لنظيرتها المصرية.

وقالت "الغرفة" فى الإخطار المرسل لشركات السياحة، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن الشركات المصرية أخطرت الغرفة بتاريخ 12 من فبراير الجارى، أن الشركة الألمانية سددت كافة المستحقات المتأخرة مقابل الخدمات السياحية المقدمة لها.

وكان نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، أعلن أن الغرفة استردت 29 مليون جنيه، قيمة المستحقات المتأخرة لشركات السياحة المصرية لدى نظيرتها الأجنبية، مقابل الخدمات السياحية المقدمة خلال الأعوام السابقة.

وقال الببلاوى فى التقرير السنوى لغرفة شركات السياحة، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن الغرفة استطاعت خلال عام 2017 تسوية جميع شكاوى شركات السياحة المصرية لدى نظيرتها، باستثناء شكوى واحدة جارى التعامل معها، مشيرًا إلى إنه تم استرداد مبلغ إجمالى 2 مليون وتسعمائة وعشرة ألف جنيها، حيث تم تسوية شكوى ضد شركة أوكرانية وسداد مبلغ 720 ألف جنيه، وتم رفع الشركة من القائمة السوداء المحظور التعامل معها من الغرفة.

وأضاف "الببلاوى" أنه  تم تسویة شكوى أخرى ضد شركة صربیة وتسویة مبلغ  540 ألف جنيه، وتم رفع الشركة الصربیة من القائمة السوداء ، كذلك شكاوى ضد شركات ألمانیة، حيث تم فض نزاع شركتين بمبلغ مليون و650 جنيه، مشيرًا إلى أن الغرفة تمكنت فى التدخل وحل نزاعات أجنبية ضد شركات سياحة مصرية، وتم تسوية شكاوى من شركة لبنانية وأخرى أمريكية، ضد شركات مصرية، وقامت الشركات بسداد مستحقات الشركات الأجنبية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة برئاسة نادر الببلاوى الجمعية العمومية العادية للغرفة يوم 17 ديسمبر المقبل، لعرض التقرير السنوى للغرفة لعام 2017، والميزانية العمومية والحساب الختامى للغرفة لعام 2016 / 2017، وكذلك ميزانية صندوق الزمالة لعام 2017، ومناقشة الموازنة التقديرية لعام  2017 / 2018.


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