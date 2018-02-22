السياحة تشارك بمعرض TTR بوخارست.. و38% نسبة الزيادة فى سياح رومانيا





كتبت ميرفت رشاد

تشارك هيئة تنشيط السياحة فى معرض TTR بالعاصمة بوخارست خلال الفترة من 22 حتى 25 فبراير الجارى، فى إطار الجهود التى تبذلها الهيئة لاستعادة التدفق السياحى من الأسواق غير التقليدية.



جانب من فعاليات معرض TTR بوخارست

وافتتح وزير السياحة الرومانى فعاليات المعرض اليوم، وزار الجناح المصرى، وكان فى استقباله السفير صلاح عبد الصادق، سفير مصر فى بوخارست، وأحمد على، مدير عام العلاقات السياحية بهيئة تنشيط السياحة والمسؤول عن السوق الرومانية، وأبدى الوزير إعجابه بجناح مصر واهتمامه بتعميق التعاون بين البلدين.

يُذكر أن رومانيا واحدة من الأسواق المهمة فى منطقة شرق أوروبا، وقد شهد العام 2017 استقبال 33 ألفاً و475 سائحاً رومانياً وفدوا إلى مصر بزيادة 38% عن 2016، وحققت رومانيا فى 2010 "سنة الذروة للسوق الرومانية" 63 ألف سائح .



جناح مصر فى معرض بوخارست وتشارك هيئة تنشيط السياحة بجناح مصرى على شكل معبد فرعونى على مساحة 46 مترا مربعا، وتشارك بجانب الهيئة شركتان سياحيتان من الشركات المهتمة بالسوق الرومانية من الدول العربية المشاركة فى المعرض، هما تونس وفلسطين، وقد توافد عدد من المسؤولين العرب على الجناح المصرى منذ افتتاح المعرض .

وعقد أحمد على، مدير عام العلاقات السياحية بهيئة تنشيط السياحة، لقاء مع عدد من منظمى الرحلات والإعلاميين وشركات الطيران المشاركين فى المعرض، لبحث أوجه التعاون المشترك فى المستقبل القريب، فى إطار تفعيل دور الوحدات المركزية التى تشرف على الأسواق بالقاهرة.