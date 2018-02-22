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السويد والكويت تطالبان بتصويت دولى لوقف إطلاق النار فى سوريا

الخميس، 22 فبراير 2018 12:03 ص
السويد والكويت تطالبان بتصويت دولى لوقف إطلاق النار فى سوريا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح




(أ ف ب)
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يصوت مجلس الأمن الخميس على الأرجح على مشروع قانون يطالب بوقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما فى سوريا لإفساح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

وأفادت البعثة السويدية ان ستوكهولم والكويت اللتين أعدتا مشروع القانون طالبتا بأن يتم التصويت "بأسرع ما يمكن"، مضيفة أنه سيجرى الخميس على الأرجح.

 

       

 


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