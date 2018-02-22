السلطات التونسية تحبط محاولة للهجرة غير الشرعية وتوقف 4 أشخاص

السلطات التونسية تحبط محاولة للهجرة غير الشرعية وتوقف 4 أشخاصالخميس، 22 فبراير 2018 11:32 م
الشرطة التونسية - أرشيفية
(أ ش أ)
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تمكنت فرقة الأمن التابعة لمركز الحرس الوطنى التونسى بمنطقة دار علوش من إحباط عملية هجرة غير شرعية وإلقاء القبض على مجموعة مكونة من أربعة أشخاص بينهم أجنبيان وإمرأة ورجل من تونس العاصمة.
وأكد مصدر أمنى مطلع بالجهة - حسبما ذكرت صحيفة الشروق أونلاين التونسية مساء اليوم الخميس - أنهم كانوا بصدد محاولة اجتياز الحدود البحرية سرا وتم إيقاف المجموعة على ذمة التحقيق وحجز سيارة استخدمت فى هذا الغرض.
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