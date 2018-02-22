السفارة الروسية بألمانيا تحتج على احتجاز مواطن روسى واحتمالية تسليمه لفرنسا





(أ ش أ)

أبدت السفارة الروسية فى ألمانيا معارضتها الشديدة لاحتجاز مواطن روسى على خلفية مواجهات وقعت بين مشجعين خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم فى 2016، واحتمالية تسليمه إلى فرنسا.

وكتب الملحق الإعلامى للسفارة دينيس ميكيرين، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الخميس: "نعارض بحزم احتجاز وتسليم إلى طرف ثالث، مواطن روسى لم يرتكب أية جريمة على أرض ألمانيا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

ووفقا للوكالة نفسها، فقد احتُجز مواطن روسى -لم تُعلَن هويته بعد- فى ميونخ بألمانيا، أمس، بناء على طلب السلطات الفرنسية للاشتباه فى مشاركته فى مواجهات بين مشجعين خلال بطولة كأس الأمم الأوروبى 2016، والتى أقيمت فى فرنسا.

وقال ميكيرين إن السفارة الروسية "تعتبر القبض على مواطن روسى محاولة محتملة لإثارة وتسييس مسألة التعصب الرياضى قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 والتى تستضيفها روسيا.